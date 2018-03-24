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Опрос: помощь в трудоустройстве должна быть ключевым направлением молодежной политики

Общество
24 марта, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Молодые люди также выступили за пропаганду ЗОЖ, поддержку молодых предпринимателей и ученых, помощь сельской молодежи и развитие ипотеки

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Более 63% молодых людей, опрошенных Центром социологии студенчества, назвали помощь в трудоустройстве ключевым направлением в государственной молодежной политике. Об этом говорится в сообщении Центра, поступившем в ТАСС в субботу.

На вопрос "Какие направления деятельности государства в сфере молодежной политики, по вашему мнению, являются наиболее приоритетными?" 66,3% ответили "помощь в трудоустройстве и поиске работы по профессии", - отмечается в пресс-релизе.

Также популярностью пользовались варианты ответа "Расширение участия молодежи в принятии политических решений и увеличения количества молодых людей в органах государственной власти" - 34% и "Поддержка молодых семей, консультации молодых родителей" - 30,4%. Кроме того, молодые люди выступили за пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодых предпринимателей и ученых, помощь сельской молодежи и развитие ипотеки для этой категории населения.

Говоря о целях развития России, участники опроса отметили, что "Россия должна сохранять экономический и политический суверенитет, не поддаваясь внешнему влиянию". В пользу такого суждения высказались 70,7% опрошенных, вместе с тем 29,3% заявили, что Россия должна стремиться к интеграции в мировое сообщество и быть готовой идти на компромиссы с США и странами Европы при решении важных экономических и политических проблем.

Вместе с тем, вопрос о выборе приоритета между развитием Вооруженных сил и благосостоянием граждан разделил респондентов. В пользу варианта "Россия должна быть великой державой с мощными Вооруженными силами и влиять на все политические процессы в мире" высказались 51,1% молодых людей. При этом 48,9% отметили, что "Россия не должна стремиться к укреплению державной мощи, лучше позаботиться о благосостоянии собственных граждан".

Центр социологии и студенчества провел опрос в январе- феврале текущего года. В исследовании приняли участие около 5 тыс. россиян в возрасте от 16 до 30 лет, проживающих в более чем 66 регионах России.

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