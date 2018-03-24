Система дегазации на свалке в Волоколамске будет работать минимум 10-15 лет

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Система утилизации свалочного газа на полигоне бытовых отходов "Ядрово" будет работать как минимум 10-15 лет, пока в его недрах будет формироваться газ. Об этом сообщил в субботу в ходе круглого стола коммерческий директор нидерландской компании Multriwell Юджин Тиммерманс.

"Сейчас мы почти завершили подготовку проекта (системы дегазации). В конце следующей недели мы вместе с компанией-разработчиком и российскими коллегами сядем за стол, чтобы финализировать этот проект. <…> И на следующие 10-15 лет, пока газ будет выходить из полигона, это будет работать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что старая часть (карта) "Ядрово" будет закрыта 13 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестерых госпитализировали, по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Пока пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. Третьего и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет источать неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.