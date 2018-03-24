Акция "Тотальный диктант" отправилась в автопробег из Новосибирска до Владивостока

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих "Тотальный диктант", которая за 13 лет существования превратилась в международное событие с более чем 145 тыс. участников по всему миру, переносит в этом году столицу из Новосибирска во Владивосток и организует масштабный автопробег. В ходе него команда акции планирует создать неформальный путеводитель о городах России.

Как стартовал из Новосибирска первый в истории акции автопробег, и что ждет "Тотальный диктант" на пути во Владивосток - в репортаже ТАСС.

Тотальное путешествие

Субботним утром к новосибирскому государственному университету (НГУ) подъезжает колонна из трех автомобилей, которая выделяется среди общего количества серых и черных машин на парковке университета ярко-красными логотипами "Тотального диктанта" и нанесенной на их кузов подробной картой путешествия акции по восточной части России. Автопробег акции займет 12 дней и начинается с места ее рождения, в то время как главный штаб и экспертный совет диктанта останутся на родине, в Новосибирске.

Как рассказала ТАСС руководитель "Тотального диктанта" Ольга Ребковец, идея автопробега родилась в результате конкурса по выбору новой столицы акции, на статус которой претендовали 16 российских городов. Владивосток стал победителем, и теперь автор текста "Тотального диктанта - 2018" Гузель Яхина прочтет диктант на площадке Дальневосточного Федерального университета (ДФУ) 14 апреля.

"Идея, как и многие задумки в нашей акции, казалась сперва безумной, но сейчас мы уверены, что это будет захватывающий опыт. Автопробег не то чтобы физически перенесет столицу в другой город, он скорее пронесет идею тотального диктанта через все города. Это еще один важный вектор развития нашей акции", - рассказала Ребковец.

Автопробег решили совершить на автомобилях ГАЗ "Соболь" и "Газель NEXT", которые используются для грузовых и пассажирских перевозок. Маршрут организаторы акции просчитывали вместе с водителями автоцентра ГАЗ "Сармат", который и предоставил данные автомобили для проведения автопробега.

По словам директора автоцентра Анны Ващенко, эта акция - вызов для компании, но благодаря надежности автомобилей пробег, по ее словам, должен пройти без каких-либо трудностей. Ващенко отметила, что к участию в автопробеге был высокий интерес со стороны водителей, которые желали поехать в это путешествие.

Самим водителям, как оказалось, интересна не только образовательная часть акции. "Нам интересен автопробег прежде всего с технической точки зрения: как поведет себя автомобиль в разных дорожных условиях", - рассказал ТАСС водитель автоцентра Сергей Цареня.

Текст длиною в тысячи километров

Смена столицы "Тотального диктанта", как и автопробег, происходят в этом году впервые. Ректор НГУ Михаил Федорук уверен, что новая столица акции - Владивосток сможет достойно провести мероприятие.

"Раз центральной площадкой "Тотального диктанта" станет крупный университет ДФУ, который участвует в программе повышения международной конкурентоспособности, то акцию во Владивостоке, думаю, проведут на самом высоком уровне", - рассказал ТАСС Федорук.

Во время автопробега организаторы планируют посетить девять российских городов и приехать во Владивосток 4 апреля. В каждом городе на своем пути команда "Тотального диктанта" будет собирать от жителей истории, которые превратятся в один большой текст - путеводитель по российским городам.

"Что в вашем городе можно купить на 2 тыс. рублей? Что можно вкусного попробовать только в вашем городе? Эти и другие вопросы мы планируем задавать жителям городов во время автопробега. Нам хочется понять, как живут эти города, и мы надеемся, что по итогу у нас получится интересный и неформальный путеводитель по городам России", - рассказала Ребковец.

Кроме того, "Тотальный диктант" везет во Владивосток огромные красные буквы, которые образуют хештег #столицаТД. Эти буквы организаторы хотят сфотографировать на острове Русский на фоне "Золотого моста" (мост во Владивостоке, появившийся в рамках подготовки города к проведению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества осенью 2012 года - прим. ТАСС).

Организаторы акции вместо красной ленточки перерезают оранжевый трос, а затем дружно кричат "ЖИ-ШИ!", делая коллективную фотографию на фоне "Газелей". Разбить бутылку шампанского на удачную дорогу поручают координатору акции во Владивостоке Вячеславу Белякову. Бутылка разбивается вдребезги о бампер одного из автомобилей автопробега, и организаторы идут загружать свой транспорт водой и сувенирами с символикой "Тотального диктанта", которые планируют раздавать всем желающим в ходе своего путешествия. Первая остановка автопробега "Тотального диктанта" состоится в Красноярске 25 марта.