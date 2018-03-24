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В "Единой России" заявили, что назвавшему журналистов "слугами" депутату нужно извиниться

Общество
24 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко назвал такие слова "неприемлемыми"

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил однопартийцу, депутату от Республики Татарстан Фатиху Сибагатуллину, который назвал журналистов "слугами", извиниться перед СМИ. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Ранее Сибагатуллин, комментируя реакцию ряда российских СМИ, которые выступили против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах, назвал журналистов "слугами". В ответ на это Ревенко, который в прошлом занимал пост заместителя генерального директора ВГТРК, подчеркнул, что мнение Сибагатуллина является сугубо личным и не отвечает позиции всей партии "Единая Россия". После чего в СМИ появился комментарий депутата от Татарстана, который напомнил, что избирался в Госдуму по одномандатному округу, высказав мнение, что "одномандатник - это не "Единая Россия" и, в свою очередь, предложив самому Ревенко извиниться.

"По этому поводу могу сказать следующее: странно видеть подобного рода заявления от однопартийца", - написал в субботу Ревенко в Facebook.

Он в очередной раз подчеркнул, что позиция "Единой России" в отношении журналистского сообщества однозначна, повторив, что "партия всегда уважительно относилась и будет относиться к тяжелому и часто самоотверженному труду тысяч и тысяч журналистов, мужчин и женщин, которые служат интересам общества".

"И оскорблять их, называть "слугами" - неприемлемо", - уверен парламентарий.

"Мы, депутаты, прежде всего сами являемся слугами народа, и не стоит об этом забывать. Коллеге Сибагатуллину, я считаю, надо бы просто извиниться, а не уходить в пикировки на тему: "кто более партии истории ценен", - заявил Ревенко.

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Темы
Татарстан "Единая Россия"
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Ревенко, Евгений Васильевич Сибагатуллин, Фатих Саубанович
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