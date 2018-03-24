Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОП Подмосковья предложила создать единую группу активистов по "Ядрово"

Общество
24 марта, 13:15 UTC+3 ВОЛОКОЛАМСК область/ 24, марта. /ТАСС

Зампредседателя палаты Татьяна Дмитриева считает, что доступ инициативной группы на полигон позволит людям лично изучить свалку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Московской области предлагает объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку "Ядрово". Об этом заявила во время круглого стола в администрации района заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева.

Смотрите также

И. о. главы Волоколамска поручили решить проблему свалок в муниципалитете

Система дегазации на свалке в Волоколамске будет работать минимум 10-15 лет

Власти Подмосковья подготовят большой проект по благоустройству Волоколамска

Врио Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона "Ядрово"

"Предложение - объединиться в единую группу, понять, как мы дальше дежурим. У нас требование - сделать объект открытым для жителей организованными группами. Есть предложение создать группу общественного контроля, куда войдут все группы гражданских активистов. Общественная палата и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе также будут включаться в эту работу", - сказала она.

Дмитриева добавила, что доступ инициативной группы на полигон позволит людям лично изучить старую часть свалки и новую часть "Ядрово", которую строят по современным требованиям и которая откроется 14 апреля.

Спецпредставитель губернатора Московской области и заместитель председателя регионального правительства Александр Чупраков согласился с этим предложением. Он отметил, что надо определить список людей, которые будут представлять мнение общества, поскольку пускать на полигон абсолютно всех небезопасно.

Чупраков добавил, что инфраструктура для выездов на полигон есть, у его подножия есть даже палатка МЧС, в которой можно проводить совещания. "Мы открыты к конструктивному взаимодействию. <…> Мы договорились, что вы формируете рабочую группу в Telegram, куда входит входит и глава [муниципального района], и я, и операторы полигона, с тем чтобы оперативно обмениваться информацией", - продолжил он.

"Ядрово"

Ранее сообщалось, что старая часть (карта) "Ядрова" закроют в апреле для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется на следующий день после закрытия старого и будет работать как минимум до 2030 года.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестерых госпитализировали, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Пока пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама