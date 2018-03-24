ОП Подмосковья предложила создать единую группу активистов по "Ядрово"

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Московской области предлагает объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку "Ядрово". Об этом заявила во время круглого стола в администрации района заместитель председателя палаты Татьяна Дмитриева.

"Предложение - объединиться в единую группу, понять, как мы дальше дежурим. У нас требование - сделать объект открытым для жителей организованными группами. Есть предложение создать группу общественного контроля, куда войдут все группы гражданских активистов. Общественная палата и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе также будут включаться в эту работу", - сказала она.

Дмитриева добавила, что доступ инициативной группы на полигон позволит людям лично изучить старую часть свалки и новую часть "Ядрово", которую строят по современным требованиям и которая откроется 14 апреля.

Спецпредставитель губернатора Московской области и заместитель председателя регионального правительства Александр Чупраков согласился с этим предложением. Он отметил, что надо определить список людей, которые будут представлять мнение общества, поскольку пускать на полигон абсолютно всех небезопасно.

Чупраков добавил, что инфраструктура для выездов на полигон есть, у его подножия есть даже палатка МЧС, в которой можно проводить совещания. "Мы открыты к конструктивному взаимодействию. <…> Мы договорились, что вы формируете рабочую группу в Telegram, куда входит входит и глава [муниципального района], и я, и операторы полигона, с тем чтобы оперативно обмениваться информацией", - продолжил он.

"Ядрово"

Ранее сообщалось, что старая часть (карта) "Ядрова" закроют в апреле для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по голландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется на следующий день после закрытия старого и будет работать как минимум до 2030 года.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестерых госпитализировали, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Пока пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.