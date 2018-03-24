Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы

Общество
24 марта, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Грудинин

Павел Грудинин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин усы не сбрил, появившаяся в социальной сети информация об этом не соответствует действительности, заявил ТАСС в субботу глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. В субботу в соцсети Instagram на одной из страниц, в которой публикуется информация о деятельности Грудинина, появилась его фотография, на которой он запечатлен без усов с подписью "Дал слово, значит, надо его сдерживать".

Смотрите также
Кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин

Кто обещал сбрить усы на спор

"То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница - grudinin_kprf", - пояснил ТАСС Ющенко.

"Я не знаю, кто это делает, там [в социальных сетях] таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы - пока нет ", - уточнил Ющенко на вопрос, сбрил ли усы Грудинин.

Согласно итоговому подсчету голосов на выборах президента, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов избирателей. Дудь напомнил Грудинину об их споре. После этого кандидат обещал сбрить усы, если видеоблогер признает, что выборы прошли честно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама