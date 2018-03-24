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Масштабную диспансеризацию проведут в Волоколамске после жалоб детей на здоровье

Общество
24 марта, 15:24 дата обновления: 24 марта, 15:31 UTC+3

Планируется, что она продлится два-три месяца

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© Михаил Почуев/ТАСС

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Дополнительную масштабную диспансеризацию проведут в Волоколамском районе Московской области после жалоб детей на состояние здоровья. Об этом сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

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"Мы проведем диспансеризацию всего детского населения Волоколамска и взрослого населения. Хотим провести дополнительную диспансеризацию. С понедельника хотим школьниками заняться. <…> Это месяца два-три при такой поточности", - сказал он, отметив, что детские сады также примут в ней участие.

Министр также сообщил, что все госпитализированные дети уже выписаны из больниц. "Госпитализированные на общедиагностическое обследование дети, общее число, если всех сложить, где-то было 11, уже находятся дома. Патологий тяжелых нет, все осмотрены. <…> В стационаре никого нет", - сказал он.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестеро из них были госпитализированы, по данным властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". К настоящему моменту пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. Третьего и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет источать неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.

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