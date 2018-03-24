Бизнес-омбудсмен Титов предложил ввести уроки предпринимательства в школах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в школах уроки предпринимательства в качестве отдельного предмета.

"Вчера ТАСС спросил меня, что я думаю о школьном учебнике обществознания, и о том, как в нем описывается занятие бизнесом... Учебник Боголюбова критикуют незаслуженно. Если не брать отдельные фразы, а вчитываться в текст в целом, становится видно, что отношение к предпринимателям в нем демонстрируется вполне здравое и взвешенное. Другое дело, что профильные уроки по предпринимательству действительно могли бы быть введены в общеобразовательный курс как отдельный предмет, а не как часть курса "Обществознание", - написал Титов на своей странице в Facebook.

Предприниматель отметил, что теоретических знаний не хватает не только школьникам, но и взрослым, которые занимаются активной практикой. Он подчеркнул, что сегодня "молодежь... проявляет куда больше интереса к карьере чиновника, чем самостоятельному пути в бизнесе". По его мнению, это неправильно.

По словам Титова, в сфере маркетинга ситуация выглядит иначе. "А в маркетинге "прирожденные предприниматели" разберутся и сами. Учебники, конечно, станут подмогой, но дело не в них", - написал он.