Пресс-секретарь Грудинина подтвердил, что кандидат от КПРФ сбрил усы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы, проиграв спор с видеоблогером Юрием Дудем.

Об этом сообщил ТАСС в субботу глава пресс-службы партии и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

"Да", - ответил Ющенко на вопрос, сбрил ли Грудинин усы.

Он также подтвердил подлинность размещенного на YouTube видеролика, на котором запечатлен процесс бритья. "Да, я это я его [ролик] делал", - сообщил глава пресс-службы.

Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. Согласно итоговому подсчету голосов, кандидат от КПРФ набрал 11,77%.