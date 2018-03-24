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Пресс-секретарь Грудинина подтвердил, что кандидат от КПРФ сбрил усы

Общество
24 марта, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Также подтвердилась подлинность размещенного на YouTube видеролика, на котором запечатлен процесс бритья

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Павел Грудинин

Павел Грудинин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы, проиграв спор с видеоблогером Юрием Дудем.

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Об этом сообщил ТАСС в субботу глава пресс-службы партии и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

"Да", - ответил Ющенко на вопрос, сбрил ли Грудинин усы.

Он также подтвердил подлинность размещенного на YouTube видеролика, на котором запечатлен процесс бритья. "Да, я это я его [ролик] делал", - сообщил глава пресс-службы.

Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. Согласно итоговому подсчету голосов, кандидат от КПРФ набрал 11,77%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич
Темы
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