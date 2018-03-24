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Власти Волоколамского района намерены благоустроить муниципалитет к концу 2018 года

Общество
24 марта, 17:17 UTC+3 ВОЛОКОЛАМСК область/ 24, марта. /ТАСС

В городе пообещали построить детские и спортивные площадки, воркауты, физкультурно-оздоровительные комплексы и пешеходную зону

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ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев, назначенный в связи с отставкой главы муниципалитета Евгения Гаврилова после жалоб местных жителей на плохое самочувствие из-за мусорного полигона "Ядрово", пообещал решить вопрос с благоустройством Волоколамска до конца 2018 года.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в соцсети "ВКонтакте", что задача Вихарева - не только разрешить ситуацию с "Ядрово", но и в целом улучшить качество жизни в городе.

"Задача, которую мне поставил губернатор, она как раз заключается в том, чтобы в короткий срок город стал одним из самых благоустроенных в Московской области. Это детские площадки, это спортивные площадки, воркауты (места для уличной гимнастики - прим. ТАСС), физкультурно-оздоровительные комплексы, пешеходная зона. <...> Если мы успеем за два месяца сделать проект, <...> то в этом году мы успеем это [благоустройство] сделать. Я не хочу этот вопрос переносить на следующий год", - сказал журналистам Вихарев.

Он добавил, что параллельно будет заниматься и решением проблемы с запахом от полигона "Ядрово", что вызвало волнения населения. Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, в связи с чем они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон.

Также, по уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным властей, для общеклинического обследования. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово", но пробы крови пока не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.

Глава Подмосковья поручил решить проблему с запахом до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск. Помимо этого, установлены две аэрозольные пушки.

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