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Депутат Сибагатуллин заявил, что не хотел оскорблять журналистов и готов извиниться

Общество
24 марта, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Депутат Госдумы от Татарстана считает, что был неправильно понят

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин заявил, что не хотел оскорблять журналистов, которых ранее назвал "слугами", и готов принести извинения. По его словам, он солидарен с позицией "Единой России" в части уважения к труду представителей СМИ, озвученной замсекретарем генсовета партии, депутатом Госдумы Евгением Ревенко.

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В пятницу Сибагатуллин, комментируя реакцию ряда российских СМИ, которые выступили против решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики по делу депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах, назвал журналистов "слугами". В ответ на это Ревенко, который в прошлом занимал пост заместителя генерального директора ВГТРК, подчеркнул, что мнение Сибагатуллина является сугубо личным и не отвечает позиции всей партии "Единая Россия". После этого в СМИ появился комментарий депутата от Татарстана, который напомнил, что избирался в Госдуму по одномандатному округу, высказав мнение, что "одномандатник - это не "Единая Россия" и, в свою очередь, предложив самому Ревенко извиниться.

Со своей стороны замсекретаря генсовета единороссов на своей странице в Facebook предложил Сибагатуллину принести извинения журналистскому сообществу, а не уходить в пикировки с однопартийцами.

Комментируя в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС сложившуюся ситуацию, Сибагатуллин пояснил, что был неправильно понят. Он отметил, что в отличие от депутатов, которых называют "слугами народа", журналистов порой можно охарактеризовать как слуг руководителей своих изданий или инвесторов, спонсирующих СМИ. Такое положение дел, полагает парламентарий, приводит к тому, что у журналистов не всегда есть возможность свободно высказывать свое мнение. Поэтому, уверен он, необходимо принять ряд норм, направленных на их защиту. "Я первый подпишусь под этим", - заверил он.

Сибагатуллин также выразил солидарность с позицией партии, которая, как отмечал ранее Ревенко, уважительно относится к труду журналистов. "Да, конечно", - ответил депутат на соответствующий вопрос. "Я никого не обижал, фамилии никакие не называл. Я могу извиниться, но не знаю перед кем", - заявил Сибагатуллин.

При этом, он сообщил, что намерен встретиться во вторник, в течение пленарного дня в Госдуме, с депутатом Ревенко, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

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Темы
ЛДПР Татарстан "Единая Россия"
Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Ревенко, Евгений Васильевич Сибагатуллин, Фатих Саубанович
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