Кабмин предлагает наделить чиновников Минкультуры правом выписывать штрафы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, наделяющий чиновников Министерства культуры правом составлять протоколы об административных правонарушениях, то есть выписывать штрафы. Информация об этом опубликована в субботу в думской электронной базе данных.

Поправки предлагает внести в статью 28.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Ими прописывают полномочия должностных лиц Минкультуры России "по составлению указанных протоколов об административных правонарушениях".

Как поясняют авторы, инициатива разработана "в целях устранения имеющегося пробела в законодательстве, регулирующем сферу защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию". "Несмотря на то, что сфера исполнительских искусств отнесена к компетенции Минкультуры России, в соответствии с действующим законодательством это ведомство не обладает полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сопроводительных документах

Вместе с тем, отмечают разработчики, "в случае осуществления надзора необходимо оперативное реагирование на поступающие обращения граждан о нарушениях в указанной сфере, произошедших на зрелищных мероприятиях в сфере культуры, что возможно в рамках составления протоколов о соответствующих правонарушениях с последующим направлением материалов в суд".