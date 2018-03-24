Администрация Волоколамского района прислушается к просьбам пикетчиков по проблеме свалки

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко, Яна Ломакина/. Врио главы Волоколамского района Андрей Вихарев пообещал учесть просьбы, которые озвучивали жители Волоколамского района на очередном пикете по проблеме мусорного полигона "Ядрово". Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, несколько сотен человек (примерно 800, по данным областного телеканала "360 градусов"), около 12:00 мск собрались возле городской администрации, примерно с 15:30 мск они продолжили пикет непосредственно возле полигона. Люди стояли с плакатами, требуя закрыть и рекультивировать полигон. С 11:00 в администрации города проходило многочасовое совещание активистов района, его и. о. главы и специального представителя губернатора в Волоколамском районе по вопросам экологии, зампредседателя правительства Подмосковья Александра Чупракова.

"Мне бы хотелось, чтобы жители выразили мирно свой протест, что они сегодня и сделали объективно. И для меня это очень важно, что народ вышел и мирно заявил о своем протесте, а мы мирно это слышим. <...> Мы занимаемся решением этих всех [озвученных на пикете] вопросов. Вот так за пять минут взять и ответить на эту ситуацию (с работой мусорного полигона - прим. ТАСС), которая складывалась годами, невозможно", - обозначил позицию администрации муниципалитета его временный глава.

Требования жителей

Требование закрыть полигон, его рекультивировать, при этом не строить новый даже по современным технологиям, звучало от жителей уже не раз.

Речь идет о том, что старая часть (карта) "Ядрово" будет закрыта 13 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента (аэрозоля). Новый, по современным технологиям, без рисков распространения запаха, сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года.

Митинги прошли 3 и 10 марта, а 21 марта родители 77 (по уточненным данным) школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Часть была госпитализирована. К настоящему моменту пробы крови опровергли отравление детей свалочным газом, сообщил областной минздрав.

На фоне этой ситуации возле районной больницы произошел стихийный митинг, который посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чтобы разобраться в ситуации. Впоследствии 23 марта пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила об отставке главы Волоколамского района. Назначенный вместо него бывший глава г. о. Лосино-Петровский Вихарев пообещал оштрафовать оператора "Ядрово" и принять меры по устранению запаха до 15 июня по требованию главы Московской области.

После общения с активистами Вихарев в субботу сказал: "По второму телу полигона надо до конца доразобраться, для этого нужно мне время, чтобы понять объективную ситуацию. После этого мы уже будем транслировать, что дальше будет".

При этом Чупраков подчеркнул, что новая карта полигона "Ядрово" уже готова. Это современный полигон, который до открытия должен пройти две экспертизы. "Это не та свалка, которая сейчас работает и источает неприятный запах, который образуется в результате выхода свалочного газа. И важно, что он выполнен в соответствии со всеми требованиями", - добавил он, уточнив, что в основные требования входят установка специальной пленки, препятствующей проникновение фильтрата в почву, а также установка системы по централизованному сбору фильтрата.

Долгосрочная проблема

Проблема полигона Волоколамска - часть сложной цепочки вопросов, которая возникла не за один день, и в масштабе всей России. Очевидно, что Московский регион в силу плотности населения первым стал ощущать переизбыток проблемы утилизации мусора. Еще немного - и "мы сами в своем мусоре задохнемся", сказал ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Дефицит места под утилизацию в Московской области, где концентрируется мусор и столицы, и с области, возник на фоне планомерного сворачивания полигонов в рамках реформы системы обращения с отходами. Закрылся и "Кучино" в Балашихе, когда жители в июне 2017 года пожаловались президенту страны на невыносимые условия жизни рядом с полигоном. Главе района тогда также пришлось уйти в отставку. Из 39 существовавших когда-то в регионе свалок сейчас работают только 15, по данным минэкологии области.

Говоря о ситуации в Волоколамске, председатель Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева пояснила, что неприятный запах неизбежен, потому что пока закрыты другие подобные объекты в области по переработке отходов, но не открыты своевременно новые мощности. Между тем, полигон не принимает опасных отходов и вызвать тяжелые отравления не может.

Отходы накапливались десятилетиями. Максимальный запуск программы мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов позволит решить проблему складирования бытовых отходов на полигонах и роста свалок, отмечала также начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Ольга Шамшина. Она уточнила, что это проблема не одного дня и не одного года, так как крупные мегаполисы России вывозят тонны мусора, складируя их на полигонах. К сожалению, города так спланированы, что они имеют тенденцию к росту, а жилые кварталы приближаются к этим свалкам, заключила представитель ГП.

Вместо старых полигонов с 2019 года в Московской области начнут вводиться в эксплуатацию четыре фактически безотходных мусоросжигающих завода с термическим обеззараживанием в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах, сообщалось ранее. Дополнительно к ним власти создадут несколько десятков сортировочных станций и мусороперерабатывающих предприятий.

Для этого в 2017 году 13 муниципалитетов Московской области в пилотном режиме начали внедрять систему раздельного сбора отходов (РСО) в качестве подготовки к переходу на новую систему региона в целом. По всей области раздельный сбор заработает с 2019 года. Все эти меры позволят снизить долю отходов, которые захораниваются в области на полигонах, с 95% до 50% к 2024 году. Система захоронений также претерпит существенную модернизацию.

Решения для Волоколамска

Для экстренного решения ситуации в Волоколамске власти Подмосковья предприняли дополнительные меры. Предложены путевки в пансионаты и детские лагеря отдыха, все население района пройдет диспансеризацию. Разработан план по переносу начала занятий в школе с 8:30 на 10:30, когда снижается концентрация запаха после возможных ночных выбросов. Они бывают из-за перепада температуры и, как следствие, давления, пояснили в минэкологии Мособласти,

На постоянной основе заработал штаб МЧС и мобильные лаборатории, как непосредственно на самом полигоне, так и на всей территории Волоколамского района. В центре Волоколамска установлен экран МЧС, на котором каждые 4 часа транслируются результаты исследований на содержание ПДК загрязняющих веществ. Сегодня Общественная палата (ОП) Московской области предложила объединить экологических активистов Волоколамского района, чтобы санкционировать их доступ на свалку "Ядрово". В инициативную группу вошла и десятилетняя девочка Таня, видео с которой разошлось по интернету и СМИ после митинга 21 марта.

Сокращен прием машин с мусором со 190 до 80 машин в сутки при сохранении строгого контроля за незаконными свалками.