Первый международный гастрономический фестиваль стартовал в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Первый международный гастрономический фестиваль "Vizit Dagestan 2018" стартовал в субботу в столице Дагестана - Махачкале. Участие в нем принимают повара из более чем 20 стран, сообщил ТАСС член оргкомитета фестиваля Махач Вагабов.

"В Махачкале впервые стартовал международный гастрономический фестиваль "Vizit Dagestan 2018". Участие в нем принимают повара Азербайджана, Армении, Грузии, Сербии и других государств - всего из более чем 20 стран. Сегодня уже прибыли члены судейской коллегии, среди которых международный судья WorldChefs - WACS (Россия) Николай Баратов, президент Грузинской кулинарной федерации Левани Кобиашвили и другие", - сказал Вагабов.

По его словам, уже состоялся инструктаж и жеребьевка участников кулинарного чемпионата, который провел главный судья чемпионата, международный кулинарный судья WorldChefs - WACS Изток Легат (Словения). А Николай Баратов провел семинар-практикум "Как избежать ошибок, участвуя в кулинарных чемпионатах".

"Еще ожидается приезд гостей и участников фестиваля из Словении, Франции, Маврикия и других стран, после чего состоится знакомство именитых поваров с традиционной кухней народов Дагестана", - добавил собеседник агентства.

Махач Вагабов сообщил, что первый гастрономический фестиваль в Дагестане проходит в рамках его проекта "Vizit Dagestan" при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

Продвижение турпотенциала Дагестана

Он отметил, что фестиваль "Vizit Dagestan 2018" проводится впервые для продвижения туристского потенциала республики на общероссийском и международном туристском рынке, для развития и продвижения гастрономического туризма и эногастрономического туризма в регионе, а также для реализации творческого потенциала профессионалов и любителей в области кулинарии.

Как сообщал ТАСС ранее, в рамках фестиваля пройдет кулинарный чемпионат, мастер-классы ведущих международных судей и экспертов в области кулинарии и мастер-классы традиционной кулинарии народов Дагестана, а также бизнес-ланчи. Всего четыре номинации: ресторанный сервис, поварское дело, чуду, пироги и другая сладкая выпечка.

Кроме того, в рамках фестиваля запланирован круглый стол "Мировые тенденции развития гастрономического туризма. Перспективы Дагестана", модератором которого станет президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Жюри фестиваля состоит из судей, имеющих большой опыт проведения соревнований, в том числе международных. Судейство производится по правилам Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WorldChefs - WACS). Призовой фонд - до 140 тыс. рублей.

Фестиваль Ранее сообщалось, что гастрономический туризм станет одним из направлений разрабатываемой Минкавказом РФ стратегии развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года, в Дагестане, помимо гастрономического, будет развиваться этнографический и морской туризм - пляжный и круизный.