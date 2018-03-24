Самолет МЧС эвакуировал тяжелобольную жительницу Ингушетии из Саудовской Аравии

МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Самолет МЧС России вывез из Саудовской Аравии тяжелобольную жительницу Ингушетии, которая получила тяжелые травмы в 2017 году во время совершения хаджа в Мекке. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Ингушетии Иса Котиев.

"Субар Нальгиева 1939 года рождения получила тяжелую черепно-мозговую травму во время хаджа в результате дорожно- транспортного происшествия. С 28 августа 2017 года женщина лежала в больнице "Нур" города Мекка и находилась в коме. В связи с риском ухудшения состояния пострадавшей и необходимостью оказания квалифицированной медицинской помощи российскими властями было принято решение перевезти пострадавшую в Россию", - рассказал Котиев.

По его словам, пациентка перенесла полет без осложнений.

"Нальгиева доставлена в Назрановскую городскую больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. В больнице ей будет оказана вся необходимая помощь", - отметил врач республиканского центра медицины катастроф "Защита" Закре Барахоев.

В полете пациентку сопровождали специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог.