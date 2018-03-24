Больше 3 тыс. человек собрались на церемонии в честь 19-й годовщины агрессии НАТО в Сербии

БЕЛГРАД, 24 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Траурная церемония в честь 19-й годовщины агрессии НАТО в отношении Югославии стартовала в сербском городе Алексинац на юге страны. Как сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий, мероприятие началось с рева авиационных сирен и в полной темноте.

Мероприятие проходит под лозунгом "Простим, если сможем. Забудем, только если нас не станет" на центральной площади города, в церемонии принимает участие около 3 тыс. человек. На огромном экране под звуки сирен были показаны кадры бомбардировок, после этого хор исполнил поминальную молитву, а тысячи людей на площади зажгли свечи.

В мероприятии также приняли участие президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Сербии Ана Брнабич и президент Республики Сербской Милорад Додик.

Алексинац, который здесь часто иназывают "сербский Хиросимой", - небольшой 16-тысячный шахтерский город на юге Сербии. Здесь никогда не было военных объектов, однако город стал одним из первых пострадавших населенных пунктов Сербии в агрессии НАТО 1999 года.

В ночь на 5 апреля авиация НАТО нанесла удар кассетными бомбами по городу. В результате ковровых бомбардировок была уничтожена целая улица - 40 частных домов, а также 125 квартир в многоэтажных домах. Кроме того, самолеты прицельно разбомбили две фабрики, туристический комплекс, автобусную станцию, культурные и образовательные учреждения, городской спорткомплекс. В результате этой бомбардировки погибли 14 человек, а 50 жителей получили тяжелые ранения.

НАТО назвало нападение на Алексинац "сопутствующим ущербом". А позднее, уже в мае и июне, Алексинац бомбили снова, были разрушены десятки домов и уничтожены почти все промышленные объекты, погибли и были ранены десятки людей.