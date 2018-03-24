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МЧС предупредило о сильных осадках в горах Кабардино-Балкарии

Общество
24 марта, 22:51 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 24, марта. /ТАСС

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в горы

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НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о сильных осадках в горах Кабардино-Балкарии (КБР) в ближайшие три часа и на предстоящие сутки. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства по республике.

"В ближайшие 1-3 часа, а также ночью и утром 25 марта в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарской республики ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в горы. "В Приэльбрусье сейчас погода очень плохая: идет снег, сильный порывистый ветер, ниже идет дождь. Поэтому мы не рекомендуем в ближайшие два дня ехать в горы. Тем же, кто сейчас оказался здесь без особой надобности, не рекомендуем покидать гостиницы и турбазы", - сказал ТАСС заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Как рассказали ТАСС очевидцы, в течение дня по дороге в Приэльбрусье можно было заметить небольшие камнепады и лавины, но перекрытия дороги не было.

В субботу в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на автомобильную стоянку, расположенную на поляне Азау на курорте "Эльбрус" в Приэльбрусье сошла снежная лавина в субботу. Под лавину попали порядка 15 стоявших на парковке машин. Сам курорт из-за непогоды не работал в течение трех дней.

Вечером на том же месте повторно сошла небольшая лавина. Пострадавших и разрушений нет, сообщили ТАСС очевидцы.

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