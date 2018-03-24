Сотни тысяч американцев потребовали ужесточить контроль над оборотом оружия в стране

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Сотни тысяч американцев вышли в субботу на улицы городов с требованием к Конгрессу США ужесточить контроль над оборотом оружия в стране. Самый масштабный "Марш за нашу жизнь" прошел в Вашингтоне.

На одном из ее центральных проспектов - Пенсильвания-авеню - который протянулся на 2,7 км от здания Конгресса до резиденции президента, люди стояли плечом к плечу. В основном это школьники, а также их родители, преподаватели, активисты различных общественных организаций.

Полмиллиона участников в столице

Как ранее сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, в этой акции, по оценкам властей, примут участие до 500 тыс. человек. Возглавили марш старшеклассники из школы Marjory Stoneman Douglas, находящейся в Паркленде (штат Флорида), где 14 февраля один из бывших учащихся этого заведения - 19-летний Николас Круз - устроил стрельбу и убил 17 человек.

Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения в Вашингтоне такого масштабного мероприятия. Кроме того, аналогичные акции протеста были организованы в субботу еще примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны.

С большой трибуны, сооруженной в нескольких десятков метров от здания Конгресса, один за другим обращались к собравшимся учащиеся из Marjory Stoneman Douglas. "Учебу нашего поколения сопровождает непрекращающаяся стрельба в школах. Стрельба за стрельбой. Мы будем добиваться изменений в законодательстве, чтобы следующие поколения школьников учились без вооруженного насилия", - заявил Кэмерон Каски.

"У меня послание для политиков: либо отстаивайте интересы своих избирателей, либо уйдите со своих постов, - продолжил он. - Приближаются выборы". Каски имел в виду промежуточные выборы в Конгресс 6 ноября, на которых будут переизбираться 34 сенатора и все 435 членов Палаты представителей.

"Если они [политики] и дальше нас будут игнорировать, лишь притворяться, что они нас слушают, мы предпримем другие действия, которые покажут, что с нами надо считаться", - поддержала его Делани Тарр.

"Эта болезнь [стрельба в школах] распространяется по всей стране, мы предлагаем лекарство, но официальные лица в нашем правительстве закрывают свои уши, потому что надо что-то менять, а это не входит в их повестку дня", - заметила Жаклин Корин. Практически все выступавшие подчеркивали, что их марш - "это только начало".

Участников шествия в Вашингтоне, время от времени скандирующих "Мы хотим изменений" и "Мы выбираем жизнь", поддержали многие американские музыканты. С трибуны, в частности, исполнили свои композиции поп-исполнители Ариана Гранде, Деми Ловато и Майли Сайрус.

Реакция президента

Президент Дональд Трамп еще в пятницу вечером улетел отдыхать в свое поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида) и в субботу всю первую половину дня играл в гольф. Белый дом счел необходимым распространить лишь краткое заявление, в котором похвалил "многих храбрых молодых американцев, реализующих свои права, гарантируемые первой поправкой к конституции [право на свободу слова и собраний]". "Обеспечение безопасности наших детей - наивысший приоритет для президента Трампа", - указала заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

После трагедии в Паркленде Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение огнестрельного оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди", попал под шквал критики. Он был вынужден провести серию встреч с учениками, преподавателями, представителями правоохранительных органов и губернаторами штатов, чтобы продемонстрировать свое стремление остановить стрельбу в школах. Трамп предложил, в частности, разрешить учителям приносить с собой на занятия пистолеты, а также высказался за повышение возрастного порога при продаже длинноствольного оружия с 18 лет до 21 года.

Как раз в субботу газета The Washington Post обнародовала данные проведенного ею анализа по случаям стрельбы в американских школах. С апреля 1999 года по настоящее время свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов.

При этом журналисты газеты не учитывали случаи стрельбы на территории школ до или после занятий, случайные выстрелы, которые не привели к ранениям, самоубийства учеников, перестрелки в колледжах и университетах.

Акции в Канаде

Несколько сотен жителей Торонто и Монреаля, крупнейших канадских городов, провели акции в поддержку "Марша за нашу жизнь", который в субботу прошел во всех штатах США. Об этом сообщил телеканал CTV.

Сторонники ужесточения контроля над оборотом оружия в США собрались напротив американских консульств в этих городах. С собой они принесли плакаты с лозунгами "Разоружите ненависть", "Пусть это не повторится никогда", "Остановим насилие". Акции прошли без происшествий.