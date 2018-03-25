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Кузнецова поручила провести проверку во всех школах Курганской области

Общество
25 марта, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Накануне несовершеннолетняя ученица школы в Курганской области открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам

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ТАСС, 25 марта. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что во всех образовательных учреждениях Курганской области проведут проверки после инцидента со стрельбой в школе Шадринаска. Об этом омбудсмен сообщила в субботу на своей странице в Facebook.

Кузнецова написала, что вернулась из Курганской области, где встретилась с детьми из класса, в котором произошла стрельба, с родителями потерпевших детей и родителями девочек, в отношении которых ведется расследование. Она сообщила, что в ходе поездки провела проверку в школе Шадринска, встречу с губернатором, а также межведомственное совещание со всеми ведомствами.

"На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но, порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле - пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе", - заявила омбудсмен.

Кузнецова отметила, что после ЧП в ряде регионов в школе не обратили внимание на накаленную ситуацию в классе, не поговорили с родителями и не предприняли попытки привлечь специалистов.

Омбудсмен добавила, что по итогам совещания пересмотрят подходы эффективности работы системы профилактики. "Проведены проверки по образовательным учреждениям с точки зрения исполнения, а не наличия программ, - пишет Кузнецова. - Ответственные назначены, к разрешению ситуации, подключены клинические психологи для работы, с родителями и детьми".

21 марта 13-летняя ученица школы № 15 города Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семеро детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.

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