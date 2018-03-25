Кузнецова поручила провести проверку во всех школах Курганской области

ТАСС, 25 марта. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что во всех образовательных учреждениях Курганской области проведут проверки после инцидента со стрельбой в школе Шадринаска. Об этом омбудсмен сообщила в субботу на своей странице в Facebook.

Кузнецова написала, что вернулась из Курганской области, где встретилась с детьми из класса, в котором произошла стрельба, с родителями потерпевших детей и родителями девочек, в отношении которых ведется расследование. Она сообщила, что в ходе поездки провела проверку в школе Шадринска, встречу с губернатором, а также межведомственное совещание со всеми ведомствами.

"На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но, порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле - пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе", - заявила омбудсмен.

Кузнецова отметила, что после ЧП в ряде регионов в школе не обратили внимание на накаленную ситуацию в классе, не поговорили с родителями и не предприняли попытки привлечь специалистов.

Омбудсмен добавила, что по итогам совещания пересмотрят подходы эффективности работы системы профилактики. "Проведены проверки по образовательным учреждениям с точки зрения исполнения, а не наличия программ, - пишет Кузнецова. - Ответственные назначены, к разрешению ситуации, подключены клинические психологи для работы, с родителями и детьми".

21 марта 13-летняя ученица школы № 15 города Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семеро детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.