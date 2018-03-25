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В горах КЧР ожидается исключительная лавиноопасность

Общество
25 марта, 0:11 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 25, марта. /ТАСС

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы

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ЧЕРКЕССК, 25 марта. /ТАСС/. Управление МЧС по Карачаево-Черкесии (КЧР) распространило экстренное предупреждение об исключительной лавиноопасности в горах республики в ближайшие сутки.

"В период с 21:30 24 марта до 18:00 26 марта 2018 года в горах республики ожидается исключительная лавиноопасность. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального характера, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, существует также вероятность травматизма туристов вне горнолыжных трасс в районах схода снежных лавин.

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни, проявлять бдительность и осторожность.

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