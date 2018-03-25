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Делегации шести стран примут участие в заседании совета "Оленеводов мира" на Ямале

Общество
25 марта, 0:20 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 25, марта. /ТАСС

Делегаты обсудят перспективы развития оленеводства и утвердят план работы ассоциации на четыре года

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САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Заседание совета ассоциации "Оленеводы мира" пройдет в воскресение в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Оно соберет около 100 делегатов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии, а также из Сингапура, сообщили ТАСС в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

"Для участия в работе заседания совета ассоциации "Оленеводы мира" на Ямал приехали <...> порядка 100 человек, из которых 60 - делегаты российских и зарубежных регионов, например, из Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии", - уточнили в департаменте.

Делегаты обсудят состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы ассоциации на ближайшие четыре года.

Участие в мероприятии также примут представители из Сингапура. "Эта делегация прибудет на Ямал для установления более тесных экономических и гуманитарных связей с арктическим регионом. Сингапур является государством-наблюдателем в Арктическом совете, и его представители хорошо знакомы с проектами ЯНАО. В Салехард приедут министр иностранных дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Сэм Тан, второй секретарь посольства Сингапура в Москве Тэо Сви Вэй и помощник руководителя министерства иностранных дел Сингапура Ван Шуо", - отметили в департаменте.

Первый Всемирный конгресс оленеводов состоялся в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году. Одним из результатов форума стало создание ассоциации "Оленеводы мира" для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами. В ассоциацию входят по два представителя их всех оленеводческих регионов мира - из около 20 субъектов России, а также из Норвегии, Швеции, Финляндии, Гренландии, Канады, Аляски, Монголии, Китая, Шотландии.

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