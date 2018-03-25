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Около 200 человек из ближнего зарубежья переселились в Приморье в 2018 году

Общество
25 марта, 5:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Программа предусматривает мероприятия по жилищному обустройству и профессиональному обучению

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Около 200 граждан из стран ближнего зарубежья переселились за два месяца 2018 года в Приморский край в рамках региональной программы переселения соотечественников. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"За два месяца этого года к нам в край прибыло около 200 переселенцев. Мы готовы индивидуально работать с каждой семьей, которая решится на переезд в Приморье", - цитирует пресс-служба начальника отдела департамента труда и социального развития Приморского края Елена Грушунову.

В этом году число районов, участвующих в региональной программе, возросло до 28. К программе подключились Дальнереченский и Кавалеровский районы.

По данным властей, программой предусмотрены мероприятия по жилищному обустройству, профессиональному обучению, получению полисов добровольного медицинского страхования, нострификации дипломов.

За 10 лет реализации региональной программы в Приморье прибыло 13,8 тыс. бывших соотечественников. С 2014 по 2016 год основной процент переселенцев составили граждане Украины. Есть среди переселенцев жители Таджикистана и Узбекистана, Казахстана и других бывших республик СССР.

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