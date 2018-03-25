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МЧС проводит масштабную тренировку авиации силовых ведомств по тушению пожаров

Общество
25 марта, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В командно-штабном учении задействовали около 40 самолетов и более 120 вертолетов МЧС, Минобороны и Росгвардии

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка начались в России. В них задействовали авиацию МЧС, Министерства обороны и Росгвардии, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В ходе масштабного командно-штабного учения (КШУ), в котором принимают участие сразу три ведомства - МЧС, Минобороны и Росгвардия - органы управления и авиация готовятся к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и предстоящего пожароопасного периода 2018 года", - сказал представитель МЧС.

Всего в КШУ условно задействованы около 40 самолетов и более 120 вертолетов, в том числе от МЧС России 19 самолетов и около 55 вертолетов. Все воздушные суда оснащены водосливными устройствами.

"В ходе маневров отрабатываются навыки должностных лиц органов управления и сил авиации при организации реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также отрабатываются вопросы взаимодействия, обмена информации и проверки готовности органов управления и оперативных групп", - сообщили в МЧС.

Тушение лесных пожаров с использованием авиации - наиболее эффективный способ справиться с огнем и не допустить его распространения на жилые дома и социальные объекты. Во время весеннего паводка авиационная группировка позволяет провести мониторинг и оценить обстановку в зоне паводка.

В пятницу глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от подчиненных подготовить авиацию министерства для борьбы с лесными пожарами. В рамках подготовки к пожароопасному периода 2018 года на территории России МЧС совместно с другими министерствами, ведомствами и службами сформировало авиационную группировку, в состав которой вошли более 420 воздушных судов - более 170 самолетов и 245 вертолетов.

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