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Американец, уверенный в плоской форме Земли, совершил полет на самодельной ракете

Общество
25 марта, 6:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, марта. /ТАСС

Изобретатель Майк Хьюз поднялся на высоту более 570 метров

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Материал из 1 страницы
© Matt Hartman via AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Житель Калифорни Майк Хьюз, который считает, что Земля имеет плоскую форму, в субботу совершил полет на изготовленной им ракете. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Хьюз с помощью собранного им в собственном гараже аппарата, который он называет "ракетой на паровой тяге", поднялся на высоту более 570 метров в районе почти заброшенного города Эмбой в южной части Калифорнии, в 320 км к востоку от Лос-Анджелеса. Он приземлился на парашюте в пустыне Мохаве, примерно в 450 метрах от места запуска.

Нос ракеты, как и планировалось, при падении распался на две части. Изобретатель сообщил, что чувствует себя нормально и жалуется только на боль в спине.

Первоначально Хьюз планировал совершить полет в ноябре 2017 года, однако старт неоднократно откладывался из-за технических неполадок, а также протестов со стороны местных властей. После успешного запуска Хьюз признался журналистам AP, что теперь испытывает облегчение. "Я устал от разговоров о том, что я струсил и не собрал никакую ракету, я устал от всего такого. Я взял себя в руки и сделал это", - констатировал он.

Хьюз, как он ранее неоднократно заявлял в видеообращениях, размещенных на портале Youtube, верит, что Земля имеет плоскую форму. В перспективе он рассчитывает создать такую ракету, которая поможет ему достичь космоса. 61-летний изобретатель, который работает водителем лимузина, полагает, что при этом он сможет получить некие подтверждения того, что Земля является плоской. К научным данным относительно настоящей формы планеты он относится скептически.

По данным агентства AP, в 2014 году Хьюз уже построил ракету и запустил ее в штате Аризона. Он пролетел с ее помощью около 400 метров. Чтобы прийти в себя после этого, ему потребовалось тогда три дня.

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