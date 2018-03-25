Более 1,7 тыс. мирных жителей покинули город Дума в Восточной Гуте за сутки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. мирных жителей покинули по гуманитарному коридору за сутки город Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон по гуманитарному коридору в населенный пункт Эль-Вафидин продолжается вывод мирного населения из города Дума. За истекшие сутки район покинули 1 717 мирных жителей. С 28 февраля организован выход 23 398 человек", - говорится в сообщении.

По информации российского военного ведомства, мирные жители возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кфар-Батна. Российские военнослужащие на всех пунктах пропуска гуманитарного коридора обеспечивают жителей горячим питанием и водой, а также оказывают медицинскую помощь.

"За вчерашний день в населенном пункте Эль-Вафидин российскими военнослужащими доставлено и роздано 500 продуктовых наборов, приготовлено 1300 порций горячей пищи", - уточнили в Центре.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход 107 710 человек.