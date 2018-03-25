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Канадец выиграл в национальную лотерею Lotto Max $12 млн

Общество
25 марта, 10:20 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Сообщается, что "утешительный приз" розыгрыша в размере около $780 тыс. никто не получил

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ОТТАВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 15,5 млн канадских долларов ($12 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 7, 12, 15, 23, 35, 43 и 49. Бонус- число - 19", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Традиционный "утешительный приз" розыгрыша в размере одного миллиона канадских долларов (около $780 тыс.) в этот раз не достался никому. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Нынешний выигрыш стал уже пятым крупным джекпотом, сорванным с начала 2018 года в Канаде. Так, в первую неделю января в Онтарио был продан билет с выигрышем 35 млн канадских долларов ($28 млн) в Lotto Max, а в феврале также житель этой провинции выиграл 23 млн канадских долларов ($19 млн) в другую национальную лотерею "6 из 49". В конце февраля бригада ремонтников из провинции Ньюфаундленд и Лабрадор сорвала джекпот Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($47 млн), а в начале марта - житель Онтарио выиграл в нее же 32 млн канадских долларов ($25 млн).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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