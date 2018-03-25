Законопроект о реестре коренных народов могут внести в Госдуму в весеннюю сессию

САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Законопроект о создании федерального реестра коренных малочисленных народов России могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации "Оленеводы мира" в Салехарде член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

"Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) мы проходим процедуру согласования текста законопроекта, который находится на рассмотрении в правительстве. Пока даже до первого чтения (в Госдуме), к сожалению, не дошло. По нашему мнению, сам текст, в принципе готов. <..> Мы понимаем, что его нужно срочно вносить (в Госдуму). Мы будем рассчитывать, чтобы в весеннюю сессию законопроект внесли", - сообщил Ледков.

Он добавил, что при рассмотрении в правительстве есть вопросы технического, финансового характера. "Здесь дилемма: либо реестр финансируется самостоятельно, либо в рамках программы ФАДН по мониторингу межнациональных межнациональных конфликтов", - отметил он.

Ранее Федеральное агентство по делам национальностей РФ подготовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России.

Отмечается, что создание реестра будет способствовать минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот. Граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда.

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в воскресение проходит заседание совета ассоциации "Оленеводы мира". В нем принимают участие около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии. Делегаты обсуждают состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы организации на ближайшие четыре года. Ассоциация создана по итогам Первого Всемирного конгресса оленеводов в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами.