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Перепись малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году

Общество
25 марта, 11:50 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 25, марта. /ТАСС

Член комитета Госдумы по делам национальностей Григорий Ледков назвал этот процесс "ответственным и трудоемким"

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САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Перепись коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году в пилотном режиме. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации "Оленеводы мира" в Салехарде член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

"Мы понимаем, что это ответственный и трудоемкий процесс. В настоящее время мы ведем переговоры с нашими субъектами. И это возможно сделать в пилотном режиме. Например, Томская область, Карелия - там, где компактно проживают коренные народы. Мы попробуем сделать несколько пилотных проектов в течение 2019 года", - сказал Ледков.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, предполагающий создание реестра коренных малочисленных народов РФ. В него будут включены граждане, которые "проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни". Планируется, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций, связанных с пользованием землей и промыслами.

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Карелия Арктика сегодня Томская область Ямало-Ненецкий автономный округ
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