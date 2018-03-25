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Всемирный конгресс оленеводов пройдет в 2021 году в Югре

Общество
25 марта, 11:55 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 25, марта. /ТАСС

В конце апреля состоится первое заседание оргкомитета по подготовке к мероприятию

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САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Всемирный конгресс оленеводов пройдет в 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра). Об этом ТАСС сообщил председатель правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаил Погодаев на заседании совета ассоциации, которое проходит в Салехарде.

"Конгресс проходит один раз в четыре года, в 2021 году его решено провести в Ханты-Мансийске. Оленеводы этого округа пригласили к себе, губернатор ХМАО-Югры (Наталья Комарова - прим. ТАСС) прислала официальное письмо, в котором написано, что она поддерживает эту идею, что регион готов провести у себя это мероприятие", - сказал Погодаев.

Он отметил, что в конце апреля состоится первое заседание оргкомитета по подготовке к конгрессу. "Уже сейчас мы начинаем готовиться к проведению мероприятия в 2021 году", - уточнил собеседник агентства.

Погодаев добавил, что Первый всемирный конгресс оленеводов состоялся в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в 1997 году, а в 2017 году он прошел в Йоккмокке (Швеция). Мероприятия конгресса также проводили в Инари (Финляндия), Якутске, Каутокейно (Норвегия) и Генхе (Китай).

В Салехарде (ЯНАО) в воскресение проходит заседание совета ассоциации "Оленеводы мира". В нем принимают участие около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии. Делегаты обсуждают состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы организации на ближайшие четыре года. Ассоциация создана в 1997 году для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами.

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