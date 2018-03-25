Более 500 мирных жителей покинули Восточную Гуту в воскресенье

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 25 марта. /ТАСС/. Более 500 мирных жителей покинули районы Восточной Гуты в Сирии 25 марта при содействии российских военных. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. 25 марта 2018 года через пункт пропуска "Мухайям эль-Вафидин" вышло более 500 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход более 108 тысяч человек.