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Более 500 мирных жителей покинули Восточную Гуту в воскресенье

Общество
25 марта, 12:40 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/ 25, марта. /ТАСС

С начала действия гуманитарных пауз организован выход более 108 тысяч человек

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 25 марта. /ТАСС/. Более 500 мирных жителей покинули районы Восточной Гуты в Сирии 25 марта при содействии российских военных. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

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"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. 25 марта 2018 года через пункт пропуска "Мухайям эль-Вафидин" вышло более 500 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты организован выход более 108 тысяч человек.

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