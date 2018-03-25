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Регионы РФ внесли до 15 млн рублей в Фонд поддержки коренных малочисленных народов

Общество
25 марта, 12:52 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 25, марта. /ТАСС

Средства направят на поддержку региональных и международных проектов

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САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Арктические регионы РФ внесли членские взносы в Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в размере до 15 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации "Оленеводы мира" в Салехарде член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

"Первые восемь регионов внесли взносы в фонд. В основном, это арктические регионы, где проживает большая часть коренных народов. Речь идет о сумме 10-15 млн рублей. Нельзя сказать, что это большая сумма, однако для начала работы фонда этого достаточно", - сказал Ледков, отметив, что средства направляются на поддержку региональных и международных проектов.

По словам Ледкова, в региональных ассоциациях коренных народов набран "хороший темп работы". "Фонд, в частности, создан для того, чтобы показать работу России (по поддержке коренных народов - прим. ТАСС) на международном уровне", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что крупнейшим мероприятием ассоциации в этому году станет молодежный форум. "Идут консультации с регионами, пока не могу сказать, где состоится", - добавил он. Кроме того, запланированы региональные правовые семинары.

Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока создан в 2017 году для устойчивого развития коренных малочисленных народов. Его средства формируются за счет добровольных взносов, пожертвований и вкладов спонсоров, партнеров, а также субъектов, где проживают эти народы.

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в воскресение проходит заседание совета ассоциации "Оленеводы мира". В нем принимают участие около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии. Делегаты обсуждают состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы организации на ближайшие четыре года. Ассоциация создана по итогам Первого Всемирного конгресса оленеводов в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами.

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Арктика сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ
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