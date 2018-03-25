Ассоциация "Оленеводы мира" организовала 40 семинаров по культуре питания северных народов

САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Оленеводы мира" организовала 40 семинаров по культуре питания и климатическим изменениям в местах проживания коренных народов в северных регионах России, Европы, США и Канады. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации "Оленеводы мира" в Салехарде председатель правления организации, исполнительный директор неправительственной организации "Северный Форум" Михаил Погодаев.

"Мы организуем семинары непосредственно в тех местах, где живут и работают оленеводы. Охватили практически все оленеводческие регионы России, стран Европы, США, Канады. Недавно провели семинар в селе Иенгра Нерюнгринского района, где проживают эвенки. Несмотря на промышленное освоение, местные жители сохранили свои традиции и традиционные знания", - рассказал Погодаев.

Проект "Еаллу: Оленеводческая молодежь, адаптация к изменению климата и культура питания" одобрен рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию. Слово "еаллу" переводится с саамского языка как "стадо". Семинары дают возможность обмена опытом в сохранении традиционных знаний и технологии приготовления национальных блюд, сказал Погодаев.

Он добавил, что рекомендации по сохранению традиционных знаний о культуре питания народов Арктики доложены на заседании секретариата Арктического совета в Финляндии 22-23 марта. Реализация проекта продлится до 2020 года, отметил председатель правления ассоциации.

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в воскресение проходит заседание совета ассоциации "Оленеводы мира". В нем принимают участие около 100 оленеводов из России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Шотландии. Делегаты обсуждают состояние мирового оленеводства, перспективы его развития, утвердят план работы организации на ближайшие четыре года. Ассоциация создана по итогам Первого Всемирного конгресса оленеводов в городе Надым (ЯНАО) в 1997 году для поддержки профессиональных, культурных, социальных и экономических отношений между оленеводческими народами.