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Садовничий: каждый десятый абитуриент МГУ получает двойку за дополнительное испытание

Общество
25 марта, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Ректор отметил, что самое большое количество двоек за дополнительное испытание получают абитуриенты журфака

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МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Почти 10% абитуриентов МГУ имени М. В. Ломоносова получают двойки на вступительном испытании, которое вуз проводит самостоятельно. Об этом сообщил в воскресенье ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе выступления на Дне открытых дверей.

"Смотрите сколько двоек получаем мы на дополнительных испытаниях - ну, правду тоже надо знать. Где-то 7-9% двоек на испытаниях. Кое-где повыше", - сказал ректор. Самое большое количество двоек за дополнительное испытание получают абитуриенты журфака МГУ - почти 20%.

"У нас есть свое дополнительное испытание. То есть вы подаете заявление, обозначаете факультеты, приносите соответствующие результаты ЕГЭ, которые указаны на сайте на данный факультет. Но обязательно будет вступительное испытание, например, по математике, которое учитывается сразу на всех факультетах, где есть математика. Точно также по другим предметам", - добавил Садовничий.

По его словам, сейчас в стране демографический спад.

"Это вторая волна, и количество потенциальных абитуриентов пока падает, оно начнет расти к 2025 году, но не сильно. Но МГУ не очень зависит от демографии, и слава богу мы отбираем сильных", - отметил ректор.

Он уточнил, что ежегодно в МГУ поступает 8 тыс. человек - 4 тысячи на бюджет и 4 тысячи на контракт. "Средний балл ЕГЭ в 2017 году - 80,6 среди абитуриентов, среди зачисленных - 85. Четверть бюджета - победители <...> олимпиад", - заключил ректор.

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