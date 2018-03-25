Полиция обеспечивает порядок и безопасность в районе горящего ТЦ в Кемерове

ТАСС, 25 марта. Сотрудники управления МВД по Кемеровской области и госавтоинспекции обеспечивают охрану общественного порядка в районе торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове, где 25 марта произошел пожар. Идет эвакуация припаркованных на стоянке у ТРЦ автомобилей, обеспечивается беспрепятственный проезд оперативных и экстренных служб, карет скорой помощи и спецтехники, передает с места происшествия корреспондент ТАСС.

Сейчас открытого горения в торговом центре не видно. Для обеспечения безопасности движения по проспекту Ленина, где находится ТРЦ, на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского проезд временно перекрыт в обоих направлениях.

На одном из мостов - пробка на подъезде к ТРЦ, на месте происшествия работают пожарные, здесь же - машина медицины катастроф. Возле ТРЦ за периметром ограждения собралось около полусотни человек, в том числе эвакуированные из "Зимней вишни".

Очевидцы пожара выкладывают в соцсети видео и фотографии горящего ТРЦ и обращают внимание на то, что многие из эвакуированных выведены на улицу без верхней одежды. По информации "Гисметео", на данный момент (16:00 мск) в Кемерово температура воздуха - минус 2 градуса. На видео с места ЧП видно, как из окон верхних этажей валит густой дым, также в сети появилось несколько видеороликов, на которых находящиеся в ТРЦ люди выпрыгивают из окон третьего и четвертого этажей.

О происшествии

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта, по последним данным, площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м на третьем и четвертом этажах. Произошло обрушение межэтажных перекрытий на площади 30 кв. м. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Из горящего ТРЦ спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. На месте ЧП организована работа оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. СК РФ сообщил о гибели трех детей, одной женщины и 26 пострадавших. По факту пожара в ТРЦ Следственый комитет возбудил уголовное дело, прокуратурой Кемеровской области организована проверка.

ТРЦ "Зимняя вишня" расположен в Кемерове на проспекте Ленина - одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Он был открыт в 2013 году. На территории ТРЦ, общей площадью в 23 тыс. кв. м, есть парковка на 250 автомобилей, а внутри, помимо магазинов с продуктами и одеждой, расположены боулинг, детский центр и кинотеатр.