В Кремле отметили вклад волонтеров в победу Путина на выборах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Руководитель Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков поблагодарил волонтеров за вклад в победу Владимира Путина на выборах президента 18 марта.

"Еще полгода назад никто представить себе не мог, что из вас сплотится команда, которая внесет, можно сказать, решающий вклад в победу [Владимира Путина] на выборах президента РФ. - Вы все работали в разных регионах и привлекали своих сверстников [к участию в выборах]", - сказал Новиков, обращаясь к участникам Всероссийского форума волонтеров "Наши победы", который проходит в Москве.

Он поблагодарил волонтеров за работу в ходе избирательной кампании.

В свою очередь организаторы форума уточнили, что в ходе выборов президента участвовало более 23 тыс. волонтеров, которые провели более 2 тыс. различных мероприятий.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов.

Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.