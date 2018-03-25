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В Кремле отметили вклад волонтеров в победу Путина на выборах

Общество
25 марта, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

В ходе выборов президента участвовало более 23 тыс. волонтеров

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Руководитель Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков поблагодарил волонтеров за вклад в победу Владимира Путина на выборах президента 18 марта.

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"Еще полгода назад никто представить себе не мог, что из вас сплотится команда, которая внесет, можно сказать, решающий вклад в победу [Владимира Путина] на выборах президента РФ. - Вы все работали в разных регионах и привлекали своих сверстников [к участию в выборах]", - сказал Новиков, обращаясь к участникам Всероссийского форума волонтеров "Наши победы", который проходит в Москве.

Он поблагодарил волонтеров за работу в ходе избирательной кампании.

В свою очередь организаторы форума уточнили, что в ходе выборов президента участвовало более 23 тыс. волонтеров, которые провели более 2 тыс. различных мероприятий.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов.

Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.

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