План мероприятий проекта "Наши победы" будет подготовлен за две недели

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Программа мероприятий в рамках проекта "Наши победы", который предусматривает информирование россиян о современных достижениях России, будет подготовлена в течение двух недель. Об этом рассказала ТАСС руководитель движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова в воскресенье в кулуарах проходящего в Москве форума "Наши победы".

"В течение двух недель мы сведем всю информацию и наработки участников форума в общий план", - сказала она.

По словам Амельченковой, "самостоятельные мероприятия по популяризации достижений и побед начнутся уже летом".

Она также отметила, что ближайшим крупным мероприятием, в котором примут участие волонтеры станет празднование Дня Победы 9 Мая.

Ранее Амельченкова сообщала, что в рамках проекта "Наши победы" планируется создание единого интернет-ресурса, посвященного достижениям россиян, а также обсуждается возможность учреждения премии и выпуск ежегодного сборника по этой теме.