Траур по погибшим при пожаре в Кемерове объявят в ближайшие дни

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове объявят в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

"Естественно, будет объявлен траур, по дате мы скажем позднее. Сейчас мы надеемся, что удастся спасти кого-то из тех, кто остается пропавшим без вести. На это нацелена вся работа. А по тем людям, которые погибли, в ближайшие дни будет объявлен траур", - сказал Чернов.

По последним данным, в результате пожара, возникшего в минувшее воскресенье на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 64 человека.