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Семьи жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей

Общество
26 марта, 5:22 UTC+3

Губернатор региона Аман Тулеев сообщил, что с родственниками погибших будут работать психологи и врачи

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© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Семьи жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Аман Тулеев.

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"Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по 1 млн рублей. Если это два, не дай бог, то 2 млн рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято", - сказал Тулеев в ходе заседания оперативного штаба.

Тулеев добавил, что сейчас начинается выезд специальных групп к семьям, где есть погибшие. С ними будут работать психологи, социальные работники и врачи. Как отметил губернатор, работа будут проводить адресно.

"Мы будем делать это аккуратно, не травмировать, потому что первые дни люди в растерянности. Наша задача - помочь, поддержать <…> Я это сам лично переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка", - добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, в результате начавшегося в воскресенье пожара погибли 37 человек. Пропавшими без вести числятся 64 человека.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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