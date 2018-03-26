Семьи жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Семьи жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове получат по 1 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Аман Тулеев.

"Мною принято решение: каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по 1 млн рублей. Если это два, не дай бог, то 2 млн рублей. Это решение, я вам уже докладываю, принято", - сказал Тулеев в ходе заседания оперативного штаба.

Тулеев добавил, что сейчас начинается выезд специальных групп к семьям, где есть погибшие. С ними будут работать психологи, социальные работники и врачи. Как отметил губернатор, работа будут проводить адресно.

"Мы будем делать это аккуратно, не травмировать, потому что первые дни люди в растерянности. Наша задача - помочь, поддержать <…> Я это сам лично переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка", - добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, в результате начавшегося в воскресенье пожара погибли 37 человек. Пропавшими без вести числятся 64 человека.