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CBS: юриста Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании

Общество
26 марта, 7:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, марта. /ТАСС

Речь идет о сумме, которую он заплатил бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд за ее молчание об интимной связи с бизнесменом

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ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CBS, показавшая интервью с бывшей порноактрисой и стриптизершей Стефани Клиффорд.

Именно ей Коэн в октябре 2016 года - буквально за пару недель до президентских выборов - заплатил из своего кармана $130 тыс., чтобы она хранила молчание об интимной связи с Трампом, что произошло в июле 2006 года.

"Данная выплата сейчас стала предметом разбирательства в министерстве юстиции и Федеральной комиссии по выборам после поступивших туда жалоб о том, что эти деньги, по сути, стали незаконным финансовым вливанием в избирательную кампанию [Трампа]", - указала CBS пояснив, что с такими жалобами обратился ряд общественных организаций, не называя их. Между тем другие СМИ уточнили, что одна из них - Сommon Сause, выступающая за подотчетность правительства народу.

По мнению этих организаций, выплата была сделана с целью оказать воздействие на итоги выборов, поскольку, если бы Клиффорд в тот момент начала делиться с прессой подробностями своих интимных отношений с Трампом, который совершил адюльтер, то от кандидата республиканцев могло отвернуться определенное число избирателей. И, следовательно, $130 тыс. являются своеобразным сокрытым пожертвованием Коэна в кампанию Трампа.

Как указала CBS, "Коэн так не считает, но бывший глава Федеральной комиссии по выборам Тревор Поттер не согласен с позицией адвоката, что утверждения организаций безосновательны". "Выплата этой суммы может создать серьезную юридическую проблему для Трампа и Коэна, - заявил он телеканалу. - Это можно рассматривать как пожертвование Коэна в фонд избирательной кампании Трампа, что на $126,5 тыс. долларов больше, чем разрешается законом. Более того, если он их перевел от имени своего клиента, кандидата в президенты, это - незаконная транзакция с целью, запрятав его тайны, оказать воздействие на исход голосования".

Поттер также не исключил, что всей этой историей может заинтересоваться и спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года. Он уже проявлял интерес к Коэну по другим эпизодам его взаимоотношений с Трампом, в частности, запросил у помощников президента данные о контактах адвоката с Россией.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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