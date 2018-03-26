Власти выделят средства на захоронение погибших при пожаре в Кемерове

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области выделят средства на захоронение погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в понедельник в ходе совещания первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

"Все затраты по похоронам погибших будут полностью профинансированы за счет областных средств", - сказал Чернов.

По словам Чернова, также примут отдельное решение об оказании финансовой помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьям, в которых есть погибшие, выделят по одному миллиону рублей за каждого погибшего.

Возгорание произошло накануне на четвертом, последнем, этаже торгового центра. В настоящее время пожар ликвидировали, начался разбор завалов. По последним данным, жертвами пожара стали 48 человек, ведутся поиски еще 16 человек. Более 40 обратились за медицинской помощью.