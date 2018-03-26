Figaro: Ferrari Джонни Холлидея продали на аукционе во Франции за €240 тыс.

ПАРИЖ, 26 марта. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Ferrari французского рок-исполнителя и композитора Джонни Холлидея (1943-2017) ушла с молотка на аукционе во Франции за €240 тыс. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Аукцион по продаже коллекционных автомобилей дома Osenat прошел в субботу в Фонтенбло (парижский регион Иль-де-Франс). По словам менеджера дома Клода Маковски, рыночная стоимость этого элитного спорткара составляет от €120 до 130 тыс.

Алый итальянский суперкар Ferrari 512 TR с бежевым кожаным салоном был продан спустя рекордные 30 секунд после начала торгов. Покупатель пожелал остаться анонимным.

Джонни Холлидей приобрел этот автомобиль в 1994 году с пробегом около 25 тыс. километров и мощностью двигателя в 428 лошадиных сил. Известно, что на этом суперкаре музыкант любил совершать поездки из Парижа в Сен-Тропе (юг Франции).

На продажу "Озена" в этот день был выставлен и белый грузовик марки Ford - один из 54 автомобилей, участвовавших в гастрольном туре Johnny's Rock'n Roll Circus в 1972 году. Стоимость машины, которая ранее не выставлялась на продажу, оценивается от €35 до 45 тыс. По словам Маковски, он не нашел своего покупателя.

Ранее на аукционе Sotheby's был выставлен один из первых спортивных автомобилей Холлидея - двухместный Iso Grifo A3-C, выпущенный всего в десяти экземплярах. Музыкант купил его в 1965 году. Спорткар не удалось реализовать на торгах, которые состоялись в феврале.

Легенда рок-музыки

Джонни Холлидей (настоящее имя Жан-Филипп Смет) скончался в возрасте 74 лет в ночь на 6 декабря 2017 года после тяжелой продолжительной болезни.

Музыкант родился 15 июня 1943 года в Париже. Выступать он начал еще школьником, исполняя песни в паузах в эстрадном шоу вместе с кузиной и ее мужем. Его репертуар насчитывает сотни рок-композиций, лучшие из которых составили целую эпоху во французской популярной музыке, а его диски разошлись в мире общим тиражом 110 млн экземпляров.

Церемония прощания с кумиром нескольких поколений французов состоялась 9 декабря в центре Парижа. Проститься с Холлидеем пришли сотни тысяч человек, прямую трансляцию вели все телеканалы и радиостанции страны. Траурная процессия прошла от Триумфальной арки по Елисейским Полям до церкви Мадлен, где состоялась заупокойная служба. До нее перед храмом с речью в память о Холлидее выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Похоронен Джонни Холлидей на острове Сен-Бартельми в Карибском море, где у певца была вилла, на которой он любил отдыхать.