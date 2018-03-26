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Около 40 пациентов интерната в ЕАО находятся в больницах с пневмонией

Общество
26 марта, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Состояние всех заболевших - среднее

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ТАСС, 26 марта. Почти 40 пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, где, предположительно от пневмонии, погибли пять человек, находятся в больницах. Состояние всех заболевших - среднее, сообщила пресс-служба правительства Еврейской АО.

Четверо пациентов биробиджанского интерната с диагнозом "пневмония" скончались с 15 по 23 марта. Еще один умер 25 марта. Следствие возбудило уголовное дело в с вязи с ЧП по статье УК РФ о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Всего в областную больницу госпитализировано 12 человек с диагнозом "пневмония", еще 27 человек проходят лечение в инфекционной больнице, из них у девяти человек лабораторно подтвержден грипп. За минувшую ночь только у одного человека зафиксирован подъем температуры, его поместили в изолятор", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области Александры Филипповой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, заболевшие поступали в больницы с 23 марта. В настоящее время, по уточненным данным, в двух учреждениях находится 39 человек.

Сообщается также, что 14 сотрудников интерната с признаками заболевания отстранили от работы. Кроме того, приняли дополнительные меры по недопущению распространения заболевания, проводятся профилактические мероприятия, мониторинг температуры подопечных.

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