Володин выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил в понедельник соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове и отметил, что самое важное сейчас - оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

"От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"Сейчас самое важное - оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда. Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами", - отметил он.

Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове тела 53 погибших.