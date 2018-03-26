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Володин выразил соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове

Общество
26 марта, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Спикер Госдумы также добавил, что самое главное - оказать помощь семьям погибших и пострадавших

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил в понедельник соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове и отметил, что самое важное сейчас - оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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"От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"Сейчас самое важное - оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда. Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами", - отметил он.

Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове тела 53 погибших.

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