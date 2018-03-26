В Магасе установили около 40 видеокамер по программе "Безопасный город"

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Первые 39 видеокамер по программе "Безопасный город" установили в столице Ингушетии городе Магасе, сообщил ТАСС начальник Центра автофиксации правонарушений ГИБДД МВД России по Ингушетии Султан Галаев.

Ранее на заседании Народного собрания министр внутренних дел по Ингушетии генерал-майор полиции Дмитрий Кава докладывал, что в регионе нет камер видеонаблюдения, поскольку не удалось реализовать концессионное соглашение с фирмой "Ситроникс" об установке комплексов фото- и видеофиксации.

"В рамках программы "Безопасный город" в Магасе установлено 39 камер видеонаблюдения с хорошим качеством картинки. На самом оживленном перекрестке столицы стоит аппарат фотофиксации, а на главной аллее установлен терминал "Гражданин - полиция", благодаря которому человек может мгновенно связаться с сотрудниками дежурной части", - отметил Галаев.

По его словам, в республике планируется установить еще девять таких терминалов вызова полиции.

Реализация проекта "Безопасный город" в Ингушетии проводится в два этапа. В рамках первого этапа с апреля по октябрь 2017 года провели техническое и рабочее проектирование системы комплекса на территории всех муниципальных образований республики. Сроки реализации второго этапа запланированы на октябрь 2017 - декабрь 2021 года.