Патриарх Кирилл отслужит панихиду по погибшим в пожаре в Кемерове

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет заупокойное богослужение по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы в Telegram-канале.

"Сегодня патриарх совершит панихиду по жертвам трагедии, а во вторник, на третий день трагедии, по его благословению, во всех храмах Русской церкви пройдут заупокойные службы. Русская церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, патриарх молится о всех невинно погибших, о выздоровлении пострадавших, "передает свое благословение всем, кто оказывает помощь - медикам, спасателям, неравнодушным людям, по зову сердца принимающим участие в помощи пострадавшим".

"Необходимо самое тщательное и всестороннее расследование причин трагедии, виновники должны понести серьезно наказание" - добавил пресс-секретарь главы РПЦ.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта, спасатели обнаружили на месте ЧП тела 53 погибших.