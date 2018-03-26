Власти Волоколамска намерены устранить утечку фильтрата с "Ядрова" за пять-семь дней

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 26 марта. /ТАСС/. Власти Волоколамского района Подмосковья рассчитывают в течение пяти-семи дней устранить на свалке "Ядрово" утечку фильтрата - опасной жидкости, образующейся при гниении отходов, сообщил в понедельник журналистам и. о. главы района Андрей Вихарев.

"Думаю, источник утечки будет устранен полностью в течение пяти-семи дней", - сказал он, отметив, что этот примерный срок будут определять внешние факторы. Вихарев также пояснил, что для ликвидации утечки фильтрата уровень этой жидкости в специальных емкостях для ее сбора предстоит понизить на 1,5 метра и для этого откачать примерно 500 кубометров.

Ранее сообщалось, что фильтрат с "Ядрова" будут откачивать и очищать до технической воды прямо на месте.

История проблемы

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с "Ядрова" и провели несколько митингов за закрытие свалки. А 21 марта 77 школьников из района обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа со свалки, однако анализы крови детей не подтвердили эту версию.

Для экстренного решения вопроса власти приняли ряд мер. Так, старая часть свалки, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. К 15 июня там запустят систему утилизации свалочного газа, которая будет работать как минимум 10-15 лет, а также систему сборки и очистки фильтрата. Эту часть свалки предстоит полностью рекультивировать и благоустроить.

До 15 июня две аэрозольные пушки будут дважды в сутки опрыскивать "Ядрово" реагентом, улавливающим свалочный газ. В случае нового залпового выброса газа специально выделенная поливальная машина будет заливать очаг этим раствором. При этом начало занятий в школах и дошкольных учреждениях будет перенесено на два часа позже, а экзамены - на резервный день.

Новая часть "Ядрова" была построена согласно современным ужесточенным требованиям к полигонам бытовых отходов, что не позволит, по мнению властей, допустить повторения ситуации со старой частью свалки. Эта карта начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.