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Детей из Волоколамска отправят отдыхать в "Орленок" и "Артек"

Общество
26 марта, 10:58 UTC+3 ВОЛОКОЛАМСК ВОЛОКОЛАМСК 26, марта. /ТАСС

По словам и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, в настоящий момент подано около 50 заявок на летний отдых в этих лагерях

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ВОЛОКОЛАМСК, 26 марта. /ТАСС/. Власти Волоколамского района Московской области планируют отправить группу детей отдыхать летом в лагеря "Орленок" и "Артек" в связи с инцидентом со свалкой "Ядрово". Об этом журналистам в понедельник сообщил и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

"Мы говорим о бесплатных путевках, которые будут летом. Пионерские лагеря будут не на территории Московской области, а в Крыму [и на Черноморском побережье Кавказа]. "Артек", "Орленок". Соответственно, эти все путевки мы тоже подготовим для наших детей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что основная часть родителей попросила дать возможность перенести путевки на отдых на лето, чтобы дети не прерывали учебу. Власти согласились и предложили жителям района самим выбирать путевки сейчас или на каникулы.

По данным Вихарева, выезжать прямо сейчас готовы около 50 детей. "На сегодняшний день у нас есть заявки. Как мне вчера сказали, где-то 50 детей готовы выехать. Списки мы посмотрим, и точное количество детей скажем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с "Ядрова" и провели несколько митингов за закрытие полигона. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней с 21 по 23 марта на общеклиническое обследование были госпитализированы 11 детей. Родители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрова", однако анализы крови [детей] не подтвердили эту версию.

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