Матвиенко потрясена произошедшей в Кемерове трагедией

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" трагедией.

"Глубоко потрясена трагедией, произошедшей в Кемерове. Выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Кемеровской области, семьям погибших в страшном пожаре", - говорится в обращении.

Матвиенко подчеркнула, что в такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, так как гибель людей - это всегда тяжелая, непоправимая утрата. "Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась. Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим", - отмечается в телеграмме.

Возгорание на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошло 25 марта. По последним данным, жертвами пожара стали 56 человек.

Очаг пожара пока не установлен. На месте работают дознаватели, следователи Следственного комитета. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.