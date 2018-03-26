Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко потрясена произошедшей в Кемерове трагедией

Общество
26 марта, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Спикер Совфеда направила телеграмму с соболезнованиями на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" трагедией.

"Глубоко потрясена трагедией, произошедшей в Кемерове. Выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Кемеровской области, семьям погибших в страшном пожаре", - говорится в обращении.

Смотрите также

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Матвиенко подчеркнула, что в такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, так как гибель людей - это всегда тяжелая, непоправимая утрата. "Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась. Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим", - отмечается в телеграмме.

Возгорание на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошло 25 марта. По последним данным, жертвами пожара стали 56 человек.

Очаг пожара пока не установлен. На месте работают дознаватели, следователи Следственного комитета. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
3
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
4
Путину и Трампу работать вместе еще шесть лет
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
Темы дня
Новости партнеров
Реклама