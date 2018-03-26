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Билеты в зоопарк Ростова-на-Дону будет продавать робот

Общество
26 марта, 11:53 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 26, марта. /ТАСС

Планируется, что андроид приступит к работе 26 июня

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Сервисный робот Waybot, разработанный выпускниками и студентами Донского государственного технического университета, начнет с июня продавать билеты в зоопарк Ростова-на-Дону, а со временем сможет полностью заменить кассиров, сообщает в понедельник пресс-служба ДГТУ.

"Ректор ДГТУ Бесарион Месхи и директор ... зоопарка Александр Жадобин подписали соглашение о поставке в зоопарк информационного сервисного робота-кассира Waybot. Учреждение намерено использовать робота как альтернативу обычным билетным кассам - Waybot будет распечатывать входные билеты в зоопарк и со временем может полностью заменить кассиров-людей", - говорится в сообщении.

Планируется, что робот-кассир будет встречать посетителей и распечатывать билеты, приобретенные через интернет, а также продавать их за безналичный расчет. Робот будет перемещаться с помощью специально разработанной в вузе платформы на так называемых всесторонних колесах - в основные колеса вмонтированы колеса поменьше для плавности движений. Также Waybot может распознавать и анализировать речь посетителей, выводить на экран актуальную информацию о представленных в зоопарке животных, анонсировать планируемые мероприятия.

"Робот Waybot - отличное решение для онлайн-продажи билетов и информирования посетителей о жизни зоопарка", - цитирует пресс-служба слова Жадобина.

Кроме того, что у робота подвижные голова и руки, он умеет придавать своему поведению эмоциональную окраску, для того чтобы "подружиться" с пользователями. Сейчас команда разработчиков занимается усовершенствованием робота специально для зоопарка. "Мы сделаем корпус Waybot водонепроницаемым для уличного использования и оборудуем антивандальным монитором", - рассказал руководитель проекта сервисного робота-кассира Waybot Даниил Панченко.

До 13 июня робота запустят в тестовом режиме, а впервые официально Waybot продаст билеты посетителям в день рождения зоопарка - 26 июня.

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