Врачи пока не нашли связи недомогания детей и выброса газа на подмосковной свалке "Ядрово"

ВОЛОКОЛАМСК, /Московская область/, 26 марта. /ТАСС/. Врачи пока не выявили связи между недомоганиями детей в Волоколамском районе Московской области и выбросами свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово". Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель главного врача по медицинской части Волоколамской центральной районной больницы Елена Савченко.

"Пока явной связи с выбросами газов не выявлено", - сказала она, отметив, что уже осмотрены 222 ребенка и 93 взрослых.

По ее словам, в ЦРБ, помимо собственного медицинского персонала, людей принимают специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ). Осмотр ведут аллергологи, пульмонологи, терапевты, дерматологи, а также гастроэнтеролог и невролог, приезжал и токсиколог.

Пока врачи фиксируют только обострение классических для весны заболеваний, добавила она. "Влажная сырая погода, ветреная погода обостряются пульмонологические заболевания - хронический бронхит, бронхиальная астма, как у детей, так и у взрослых. Весной также обостряются все аллергические заболевания - хронические дерматиты, которых, итак, в принципе, достаточно много", - сказала Савченко.

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с полигона "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней на общеклиническое обследование были госпитализированы 11 детей. Жители связывали это с выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово", однако анализы крови детей не подтвердили эту версию.